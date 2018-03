CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO - La sesta semifinale scudetto in 6 anni e la trasferta in Russia per conquistare i 2 set necessari per accedere alle Final Four di Champions: è una Pasqua ricca di adrenalina per l'Imoco Conegliano. L'avversaria in semifinale è Scandicci, squadra dal passato remoto glorioso, ben attrezzata per tornare a primeggiare grazie al mix di atlete esperte (Arrighetti, Bosetti su tette) e brillanti talenti (la svedese Haak, top scorer del campionato), orchestrate da un allenatore di chiara fama come Carlo Parisi. Il primo atto della...