VOLLEYCONEGLIANO A distanza di due anni dallo storico trionfo ottenuto a Shaoxing in Cina, l'Imoco Volley potrà finalmente difendere lo scettro mondiale dopo la sospensione dell'edizione 2020 del mondiale per club dovuto alla pandemia legata al Covid-19. Volleyball World ha annunciato ieri che la rassegna iridata per club 2021 targata Fivb verrà disputata ad Ankara, in Turchia, esattamente da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre 2021. La...