CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYCIVITANOVA PERDELA CHAMPIONS(v.zagn.) Civitanova è la miglior squadra d'Italia, eppure ha perso tutte e 5 le finali stagionali. Se Perugia azzecca il triplete (supercoppa, coppa Italia e scudetto), i marchigiani si faranno ricordare per il 3-0 subito in Polonia, al mondiale per club, per il 3-2 in Russia, sempre dallo Zenit Kazan, alla 4^ Champions di fila, 5 nelle ultime 7 edizioni. Il presidente Gino Sirci festeggia con i russi: «Impari cos'è lo sport», lo accusa giustamente il dg marchigiano, Beppe Cormio. Lube meritava il primo...