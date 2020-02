VOLLEY

BUSTO ARSIZIO Per l'Imoco il Triplete è servito. Dopo la Supercoppa del 16 novembre e il Mondiale per Club nel giorno dell'Immacolata, ieri al PalaYamamay le pantere trevigiane hanno confermato il loro dominio in questa stagione battendo a domicilio Busto Arsizio per 3-0 e portando a casa la loro seconda Coppa Italia dopo quella del 2017 a Firenze. E la sensazione di molti è che la messe di trofei di quest'anno non sia finita qui visto che Conegliano è la favorita numero uno per lo scudetto che sarà assegnato a maggio a Trieste ed è tra le più accreditate pretendenti alla Champions League. Nonostante gli acciacchi di due big come Folie (braccio destro) e Sylla (gamba sinistra), l'Imoco scende in campo con molta fame viste le due finali perse negli ultimi due anni, sempre contro Novara. Questa volta l'avversaria è l'Unet E-Work, che dà il 101% nel primo set ma nemmeno questo è sufficiente a fermare un'Imoco capace di trovare il break al momento giusto. In avvio, il servizio bustocco punta come da copione Sylla, meno reattiva di altre volte. Ciò favorisce il primo mini break dell'Unet (8-5). Ci pensa Egonu a trovare il cambio palla e a fare partire un tentativo di rimonta tutt'altro che facile visto che Busto trova soprattutto in Herbots un terminale ispirato. L'Unet inanella i primi errori nel momento peggiore per farlo: il finale di set e il lungo turno al servizio di Hill. Folie trova il quadruplo setball ed è la stessa altoatesina a trasformare il primo. Portato a casa il set nonostante una Busto al top, le pantere tentano il colpo del ko. L'equilibrio del primo set non si vede più, in particolare quando Egonu infila una serie di diagonali vincenti. L'Unet continua ad essere troppo fallosa, ed evanescente a muro. Pubblico in delirio per l'ingresso di Francesca Piccinini nell'Unet, ma la pluricampionessa non sposta gli equilibri, anzi: 18-10 Imoco.

MONTAGNA DA SCALARE

Santarelli fa qualche cambio, il punto di Piccinini è solo un contentino per il popolo bustocco che poco dopo deve incassare l'attacco out di Herbots: 2-0 Imoco. Forza Busto, non mollare si sgolano i tifosi lombardi, ma l'Imoco è un Everest da scalare. L'unico brivido arriva quando Egonu deve uscire per un fastidio al ginocchio sinistro: ma dopo 5 minuti di ghiaccio e massaggi l'opposto di Cittadella rientra. La giravolta di Wolosz, il muro di De Kruijf e la ricezione ballerina di Busto danno all'Imoco il break decisivo (16-11). Il rigore e il successivo ace di Folie fanno calare i primi metri di sipario, che scende definitivamente dopo un fallo di Busto. L'Imoco può iniziare, o meglio ricominciare, a festeggiare. Lo faremo con il Prosecco Doc sorride il presidente Piero Garbellotto. Sempre ieri al PalaYamamay il volley triveneto ha vinto anche la Coppa Italia di A2 con la Delta Informatica Trentino, che ha battuto per 3-1 San Giovanni in Marignano.

Luca Anzanello

