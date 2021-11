Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY. B2 FEMMINILEPoker della Virtus Taglio di Po Porta d'Oriente, con il 3-0 inflitto all'Union Volley Jesolo in casa, coglie la quarta vittoria consecutiva nella quinta giornata di B2 femminile di volley.Molti cambi da parte di coach Nello Caliendo, tra questi la prestazione Nicole Dotta è da sottolineare, diversi punti per lei: «Ci siamo allenate con attenzione -spiega Dotta- per affrontare questa gara contro l'ultima, ma delicata;...