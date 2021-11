Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY. A2 MASCHILESconfitta che sa di beffa quella subito dalla Delta Group Volley Porto Viro sul parquet della Pool Libertas Cantù per 3-1, nella sesta giornata di Serie A2 maschile di volley. Un avvio importante per la prima gara in panchina del nuovo coach Francesco Tardioli, che ha sostituito il dimissionario Zamboin, perché il primo set è conquistato con grinta ed abnegazione, poi il crollo nel secondo parziale e le battaglie delle...