VOLLEY A1 FEMMINILECONEGLIANO L'Imoco cooperativa dei punti: in Gara2 tutte le pantere in maglia d'ordinanza tranne una hanno messo a terra almeno un pallone: forse un record, di cui però coach Santarelli non si stupisce: «È la conseguenza naturale del gioco corale della squadra». Nel tabellino del match che martedì ha mandato in archivio la serie dei quarti playoff contro Firenze, solo due pantere tra le 13 schierate non sono andate a...