VOLATA CHAMPIONS CON BRIVIDI

TITOLI DI CODAAll'ora dei primi exit-poll elettorali, il campionato avrà emesso gli ultimi verdetti per l'Europa e non solo. L'ultima giornata di serie A garantisce emozioni sia nelle zone alte che in quelle basse, con due posti ancora da assegnare per la prossima Champions e uno da evitare a ogni costo, riservato alla squadra che terrà compagnia a Frosinone e Chievo (ieri autori di uno scialbo 0-0). ASSE MILANO-BERGAMOLa lotta per l'Europa è una questione tutta lombarda, a meno di un suicidio collettivo di Inter, Atalanta e Milan che...