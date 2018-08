Volata a Bouhanni, Viviani terzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La rivincita di Nacer Bouhanni. Il francese vince la sesta tappa della Vuelta di Spagna a distanza di 24 ore dalla penalizzazione e dalla multa comminategli dalla giuria per aver colpito a più riprese la propria ammiraglia ed aver litigato in corsa con il suo ds Jonrond, ricostruzione peraltro smentita dalla Cofidis. Di certo Bouhanni (foto) non ha un carattere facile, ma sulle sue qualità ci sono pochi dubbi, come ha dimostrato ieri sul traguardo di San Javier precedendo di un soffio Danny Van Poppel e il favorito Elia Viviani, che per una...