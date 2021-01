BASKET

Gli americani chiamano statement games quelle vittorie con cui si dichiarano i propri intenti. Come il successo di Venezia a Brindisi, in casa della seconda classifica, per 77-89. La quinta vittoria nelle ultime sei gare, cioè da quando la squadra di Walter De Raffaele si è messa alle spalle la precarietà delle rotazioni dovuta al coronavirus e agli infortuni, rispecchia l'andamento della stagione dell'Umana, imbattuta quando segna 75 o più punti, e mai vittoriosa quando resta sotto tale quota. Il quinto posto subito alle spalle del trio formato da Brindisi (che ha una partita in meno ma lo 0-2 contro la Reyer), Virtus Bologna e Sassari nasce dal terzo periodo di Venezia, probabilmente il miglior singolo quarto della stagione dell'Umana, con 33 punti segnati (a 18) e un clamoroso 7-9 da tre, a cancellare i soli 9 punti dei 10' precedenti. I canestri pesanti di Bramos (20 punti), Tonut (14) e di un De Nicolao che firma 12 dei suoi 15 punti nel 3° quarto scavano il margine, con Venezia che sale dal -4 (38-34) al +17 (58-75) grazie anche ai 12 punti di fila con cui Wes Clark (14 e 5 assist in 16') si presenta al debutto con la Reyer. I pugliesi allenati dal veneziano Frank Vitucci hanno il solo Harrison (23 e 7 assist, con una tripla da oltre 20 metri a fine 3° quarto) e non basta per evitare la terza sconfitta nelle quattro gare giocate dopo l'ascesa al comando grazie al colpaccio a Milano. A difendere il vantaggio è Watt (15), l'unica nota stonata è l'uscita per noie all'adduttore di Austin Daye. «Una vittoria meritata, che ha portato tante risposte importanti da parte di tutti. La squadra sta crescendo e Clark ha avuto un ottimo impatto» dice coach Walter De Raffaele. Successo esterno prezioso anche per Treviso, che espugna Trento e il 76-82 permette alla De' Longhi di agganciare il sesto posto. Decisivi il secondo quarto con il 15-2 firmato da Logan (21) e soprattutto Sokolowski (17), e il finale: quando i padroni di casa rimettono la testa avanti a inizio 4° periodo grazie a Williams (18), sono 8 punti in un attimo di Chillo (12), il gioco da tre di Imbrò e 5 punti di Logan a regalare a Treviso l'accelerazione decisiva.

RISCATTO

Trento paga le tante palle perse e Treviso si gode un successo che cancella un periodo da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, e ora può arrivare l'ex Pesaro e Sassari Trevor Lacey, guardia di grande qualità, al posto di Carroll, non entrato a Trento. Milano sale a +6 sulle inseguitrici, grazie al +29 su Reggio Emilia: Sergio Rodriguez (18 e 8 assist in 17') guida la capolista a cui bastano 5' per chiudere il match, con il 20-5 in cui entrano anche Datome e LeDay (15 a testa). Al secondo posto, Brindisi viene raggiunta da Virtus Bologna e Sassari. Grazie ai 34 punti del terzo quarto, i bianconeri vincono in casa di Cantù confermandosi imbattuti fuori casa dopo otto trasferte. Non è Belinelli (6 punti e 0-5 da tre) a fare la differenza, ci pensano Teodosic e Markovic con 21 assist in coppia, molti dei quali sotto canestro per Gamble, autore di 25 punti. Per i brianzoli, inutili i 24 dell'ex di turno Gaines. I sardi invece dominano contro Pesaro nell'anticipo del match di Coppa Italia. Senza Delfino, fermato dalla lombalgia, gli ospiti non oppongono resistenza contro Burnell (17) e Bendzius (16). Trieste domina a Cremona confermandosi in grande spolvero: è la quarta vittoria di fila.

Loris Drudi

