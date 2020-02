MOTOGP

Una a Suzuki, una a Yamaha. Se infatti nella prima giornata Alex Rins aveva conquistato la copertina, ieri Fabio Quartararo si è guadagnato gli onori delle cronache, prendendosi la prima posizione in un dualismo dalle tinte estremamente giovanili. Inutile offrire verdetti già definiti: si tratta di test e prove, ma il segnale che arriva da Losail rimane importante: nella massima classe del motociclismo mondiale, il ricambio generazionale è in atto e i protagonisti di ieri dovranno fare i conti con quelli di oggi. Rins è diventato un leader sotto l'ombra di Iannone nel suo anno da esordiente. Quartararo con la Yamaha Petronas è stato il crack dello scorso anno. Oggi sono primi attori in un ruolo che finora, negli ultimi tempi, era riservato ai Marquez, ai Dovizioso, ai Rossi e più recentemente ai Vinales. Proprio Maverick sembra, ad oggi, il più maturo nel suo connubio pilota-moto, in vista di un cammino mondiale. Non cerca il tempo a effetto, ma nel suo ruolo di prima guida, detta lo sviluppo della moto di Iwata, con un 1'54.264 poco distante dall'1'54.038 di Quartararo e dall'1'54.200 di Rins. Nona posizione invece per un Valentino Rossi più in ombra rispetto a ieri mentre sembra notte fonda per le Honda. Decimo tempo per Takaaki Nakagami, mentre Marc Marquez non riesce a far meglio della 14ma posizione.

