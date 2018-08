«VOGLIO LA SPINTA DEI TIFOSI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Di derby ne ha vissuti più di uno, in varie città. Maurizio Domizzi, capitano arancioneroverde, con la maglia del Venezia ne ha già disputati due contro il Padova nella stagione di Lega Pro, compreso quello decisivo di aprile 2017. Ora si appresta a giocarlo in B.«Quel successo all'Euganeo sancì la vittoria del campionato, lasciammo indietro il Parma ed escludemmo il Padova dalla corsa: si decise la nostra promozione in serie B, ho uno splendido ricordo».Da allora il Venezia ha vissuto un'altra stagione esaltante arrivando a un...