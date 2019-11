«VOGLIAMO L'EUROPEO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NAZIONALEFIRENZE Conta il presente ma anche il futuro. Conta l'Europeo 2020 per cui l'Italia è già qualificata ma pure il Mondiale del 2022 in Qatar. Roberto Mancini ritiene inutili gli stage di un giorno e mezzo, preferisce aggregare di volta in volta i talenti che stanno emergendo perché è così che lui riesce a valutarli meglio. Così per quest'ultimo raduno del 2019 ecco l'attaccante bolognese Roberto Orsolini, il difensore del Brescia Andrea Cistana e il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: hanno tutti lo stesso...