SCI

ZAGABRIA Su una pista con poca neve e per giunta morbidissima per le temperature primaverili e un po' di pioggia mattutina, la slovacca Petra Vlhova ha vinto lo slalom speciale di coppa del mondo di Zagabria, ripetendo il successo di un anno fa su questa stessa pista. Per l'allieva del tecnico italiano Livio Magoni, 25 anni, è la diciottesima affermazione in carriera e la conferma del primato in classifica generale. Ancora non al meglio Mikaela Shiffrin, solo quarta al traguardo, e in ombra le azzurre, in una specialità che non le vede trovare il passo giusto.

GISIN TERZA

Vlhova, con il tempo di 1.59.08 ha preceduto di un soffio l'austriaca Katharina Liensberger (1.59.13), che era a caccia del suo primo successo, mentre sul terzo gradino del podio si è accomodata la sempre efficace svizzera Michelle Gisin (1.59.30).

Solo quarta invece Shiffrin in 1.59.35: ha sciato come al solito con stile perfetto ma senza la necessaria grinta. La statunitense non è decisamente ancora al top della forma. Le italiane anche in questo difficile slalom hanno evidenziato le lacune che però in questa specialità si trascinano ormai ad anni: troppi errori troppe incertezze. Miglior azzurra è stata così la veterana Irene Curtoni, solo 16ma in 2.01.91. Poi in classifica c'è la giovane lombarda Marta Rossetti 2ma in 2.02.64: per lei, 19ma dopo la manche iniziale, non c'è' stata alcuna gran rimonta nella seconda discesa come era successo a Semmering. Chiude la classifica la trentina Martina Peterlini 24ma ed ultima in 2.02.82.

Nella classifica generale Vlhova consolida la vetta con 615 punti davanti a Gisin con 487 e Shiffrin con 385, Brignone è quinta con 323 a pari merito con Marta Bassino e Sofia Goggia settima con 302. Il prossimo fine settimana prevede una discesa e un supergigante a St. Anton, in Austria, una delle località alpine più ricche di storia. Sono le gare giuste per Goggia e Federica Brignone. A Zagabria invece arrivano ora gli uomini: il loro slalom speciale, sperando che il meteo porti almeno freddo se non neve, è in programma mercoledì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA