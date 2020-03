LA SITUAZIONE

Sette casi accertati in meno di 48 ore danno la misura del clima di assoluta ansia e inquietudine che regna sulla Serie A, in un' emergenza senza precedenti e purtroppo ancora in pieno divenire. Il bollettino della giornata di ieri è allarmante: quattro blucerchiati e il medico sociale della Samp positivi al coronavirus, così come il viola Vlahovic. Dopo Manolo Gabbiadini, secondo caso nel nostro campionato, anche Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari (che giovedì presentavano già sintomi compatibili col virus) sono stati sottoposti a tampone con esito positivo, incassando il sostegno e la massima solidarietà del mondo del calcio. «Sono tutti in buone condizioni di salute riporta il comunicato ufficiale della Samp - e nei loro domicili a Genova».

L'Udinese, la squadra contro la quale la Fiorentina di Vlahovic ha giocato l'ultima partita, si aggiunge così inevitabilmente a Juventus, Inter, Sampdoria, Fiorentina e Verona tra i club in quarantena. la più colpita è la Samp: «La Sampdoria ribadisce di aver applicato tutte le procedure previste dalla normativa - afferma la società blucerchiata in un comunicato-: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario». Thorsby ha rassicurato tutti su Twitter: «Grazie per i messaggi di sostegno. Sto bene, ho avuto solamente leggeri sintomi. Prendetevi cura l'uno dell'altro e seguite le indicazioni delle autorità», proprio come Ekdal. «Sto già meglio, spero che tutti prendano il virus sul serio. Un ringraziamento di cuore a tutti quelli che si prendono cura di noi».

ISOLATO

Vlahovic al momento è un caso isolato alla Fiorentina. «Il calciatore, positivo al test Covid-19, è asintomatico e si trova presso la sua abitazione», si legge nel comunicato. La Juve intanto prosegue il suo isolamento e lunedì i giocatori che hanno presentato sintomi, verranno sottoposti a tampone. Intanto, dall'isola di Madeira, Ronaldo lancia un appello. «É importante seguire le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dei governi, proteggere le vite umane viene prima di qualsiasi altra cosa. Un pensiero a chiunque abbia perso uno dei propri cari, e solidarietà a chi sta combattendo il virus, come il mio compagno Rugani».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA