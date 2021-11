Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FIRENZE Tre gol di Vlahovic allo Spezia e la Fiorentina riscatta il passo falso con la Lazio, raggiunta in classifica a 18 punti, tre in più della Juventus prossima avversaria.Una settimana fa i viola al Franchi avevano battuto il Cagliari con identico risultato (3-0), allora però l'attaccante serbo aveva lasciato il rigore a Biraghi non sentendosela di tirare sotto la curva Fiesole dove una parte degli ultrà lo aveva fischiato per la sua...