Vladimiro Caminiti, giornalista di Tuttosport, gli aveva affibbiato l'appellativo di Brazil per le sue movenze, per la sua fantasia, per il modo di calciare che erano simili ai grandi campioni carioca. Il personaggio è Franco Causio, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, che oggi compie 70 anni e questa sera alla Dacia Arena di Udine sarà festeggiato da alcuni suoi compagni dell'Italia che nel 1982 vinse il mondiale. Saranno presenti anche numerose vecchie glorie, il sindaco di Udine, il patron dell'Udinese Gianpaolo...