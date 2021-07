Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MERCATOUDINE È iniziata ufficialmente l'avventura in bianconero di Marco Silvestri, che raccoglie l'eredità di Juan Musso e si prepara a una nuova avventura. Il portiere di Castelnovo de' Monti ha avuto la sua consacrazione grazie a un'avventura all'estero. La svolta della sua carriera infatti arriva al Leeds United, dove si specializza anche come para-rigori. Il ritorno in Italia a Verona, sponda Hellas, che decide di puntare forte su...