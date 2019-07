Viviani, un'altra beffa: la volata è di Ewan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TOUR DE FRANCEIl quinto podio ottenuto al Tour 2019 non può certo soddisfare Elia Viviani, sempre protagonista nelle volate ma vittorioso solo a Nancy. Come accadde la scorsa settimana ad Albi, quando si impose Van Aert, il veronese è stato beffato di un soffio da Caleb Ewan, primo sprinter in grado di fare il bis in questa edizione della Grande Boucle nella quale nessuno riesce ad elevarsi sugli altri. Peccato, perchè le premesse per vedere l'olimpionico di Rio a braccia alzate sul traguardo di Nimes c'erano tutte, visto che il trenino...