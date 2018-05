VIVIANI, SPRINT REGALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUna volata di pura rabbia quella di Elia Viviani per la terza vittoria al Giro d'Italia 2018 in una tappa che ha visto il Veneto protagonista assoluto. Sul traguardo di Nervesa della Battaglia lo sprinter veronese si è imposto da dominatore e, prima del traguardo, ha mimato il gesto di state calmi, rivolto a chi lo aveva dato per cotto dopo i fasti in Israele. Poi il braccio destro alzato e un urlo liberatorio a celebrare la grande soddisfazione per il primo successo in Italia e la difesa della maglia ciclamino dall'assalto di Sam...