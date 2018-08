VIVIANI NON SI FERMA PIÙ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOElia Viviani non si stanca di vincere. Nel primo arrivo in volata della Vuelta di Spagna, il veronese si impone dopo 178 km tutt'altro che agevoli sul traguardo di Alhaurin de la Torre, precedendo Giacomo Nizzolo in quello che è a tutti gli effetti un festival tricolore, visto che il campione d'Italia 2018 ha preceduto quello del 2016, con Simone Consonni quinto e Matteo Trentin ottavo. Per Viviani, che dopo tre anni ha finalmente battuto in uno sprint l'ex compagno di squadra Peter Sagan (terzo), si tratta del primo successo nella...