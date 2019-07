Viviani non concede il bis, la volata è di Groenewegen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOUna foratura nel momento decisivo e per Elia Viviani sfuma la possibilità di conquistare la tappa più lunga del Tour de France, la Belfort-Chalon sur Saone di 230 km. «Dopo l'ultima curva mi sono alzato per partire e la ruota davanti ha cominciato a scivolare - racconta il veronese, vincitore martedì a Nancy -. Subito dopo il traguardo l'abbiamo guardata e ci siamo accorti che ho forato. Mi spiace molto per i compagni, stavolta siamo stati sfortunati». Allo sprint si è imposto Dylan Groenewegen, che porta a tre i successi della...