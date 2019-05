VIVIANI FLOP, LASCIA IL GIRO A MANI VUOTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMO«C'è qualcosa che non va». Elia Viviani non si nasconde dopo il quarto posto nella Carpi-Novi Ligure, undicesima tappa del Giro d'Italia, l'ultima per il veronese: «Non sono sereno, inutile continuare così, meglio fermarsi per ritrovare quella serenità che avevo prima di iniziare la corsa - dice il campione d'Italia -. Al mattino quando vado al foglio firma sono felice di incontrare i tifosi, poi però in gara non riesco a fare la mia volata, a trovare potenza ed esplosività. Ora stacco la spina e poi torneremo a vincere»....