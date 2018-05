VIVIANI BRUCIA TUTTI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIRO D'ITALIA Trionfare da grande favorito non è mai semplice, a meno che la superiorità sia palese, ed Elia Viviani sembra proprio avere decisamente una marcia in più rispetto agli altri velocisti presenti al Giro d'Italia 2018. Del resto il 29enne veronese della Quick-Step Floors è uno dei più vincenti in questa stagione e mancando i vari Kittel, Greipel, Kristoff, Matthews e Groenewegen, il successo con margine non può certo essere considerata una sorpresa. Così Viviani conquista la sua seconda tappa in carriera nella corsa rosa e...