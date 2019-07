Viviani beffato da Van Aert, Pinot va a picco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOAltro che tappa di trasferimento in attesa del giorno di riposo: la Saint Flour-Albi ha regalato emozioni e accresciuto di molto le possibilità del Team Ineos di arrivare in maglia gialla a Parigi. Perché l'ex Sky si ritrova nella classifica virtuale, quella cioè non comprendente l'attuale leader Julian Alaphilippe (destinato a cedere nelle grandi montagna), con Geraint Thomas al primo posto e Egan Bernal al secondo, mentre avversari diretti come Uran, Fuglsang, Mollema, Porte e soprattutto Pinot hanno perso 1'40 per effetto di un...