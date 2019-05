Viviani ancora battuto, la volata è di Ewan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOÈ un Giro stregato per Elia Viviani. Il veronese, che nel 2018 conquistò quattro tappe e la maglia ciclamino della classifica a punti, è giunto nuovamente secondo al termine dei 239 km che da Tortoreto Lido portavano a Pesaro. Viviani è stato preceduto in volata da Caleb Ewan, entrato in posizione migliore nella curva a 200 metri dall'arrivo; il campione d'Italia, che si trovava più indietro, ha provato a rimontare l'australiano, ma si è dovuto accontentare di superare Ackermann, chiudendo secondo. Settimo posto per Davide...