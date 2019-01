VITTOZZI, PRIMA VITTORIA DA URLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIATHLONSilvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e ora Lisa Vittozzi. Sappada si conferma Terra di campioni e sulla scia degli olimpionici del fondo, anche la collega dei Carabinieri conquista una vittoria in Coppa del Mondo. La 23enne biathleta, bronzo olimpico con la staffetta mista a Pyeongchang, aveva ottenuto fino a ieri 2 successi nelle prove a squadre, mai in quelle individuali. Anzi, in questa stagione aveva battuto il non invidiabile record di 6 piazzamenti fra il 4. e il 6. posto su 8 gare, senza mai salire sul podio. Una costanza...