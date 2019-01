VITTOZZI NELLA STORIA BIS NELL'INSEGUIMENTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIATHLONLo sport italiano ha una nuova stella. Sono bastati tre giorni a Lisa Vittozzi per riscrivere la storia del biathlon nazionale, perchè mai un azzurro, uomo o donna che sia, si era imposto in una prova ad inseguimento di Coppa del Mondo; 340 tentativi andati a vuoto, poi è arrivata lei, la ventitreenne carabiniera dagli occhi verdi, capace di dominare la gara dal primo all'ultimo metro, ripetendo così il risultato della 7.5 km sprint dopo che nella prima prima parte di stagione il podio era sfuggito di un nulla in più occasioni. La...