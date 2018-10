Vittoria ultras Col Daspo sì alla partita dal balcone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CASSAZIONEROMA Balconi e terrazzi adiacenti agli stadi sono esclusi dal Daspo e sono una zona franca per i diffidati che non riescono a stare lontano dal campo di calcio quando gioca la loro squadra, e si arrangiano alla meno peggio con tribune e curve casalinghe. Vittoria, infatti, in Cassazione per due ultrà siciliani del Gela che, dopo essere stati colpiti dal divieto di andare allo stadio, avevano aggirato l'ostacolo vedendo le partite da balconi e terrazzi di abitazioni vicine al campo sportivo da dove era possibile avere una visione...