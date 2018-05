«Visto? Non ero sparito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPO CORSAElia Viviani non le manda a dire al termine della tappa che gli ha regalato la terza vittoria al Giro 2018. Al campione olimpico di Rio non sono andate giù le critiche lette e ascoltate nei giorni scorsi: «Due giorni che non vado bene e già si dice che Viviani è sparito - apre -. Ci vuole un po' di calma prima di giudicare; giovedì durante la salita ho sentito una persona dire cosa ci stavo a fare al Giro. Non ho passato dei giorni facili, visto che Bennett mi aveva recuperato 70 punti nella classifica della maglia ciclamino....