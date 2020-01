Visite per Moses, Paratici spinge Bernardeschi da Messi

LE TRATTATIVE

ROMA Almeno una plusvalenza. La Juve non cambia priorità, i numeri del bilancio impongono la necessità di sfoltire la rosa e di alleggerire i costi. Così, il ds Paratici lavora su un doppio binario: quello per la possibile cessione di Emre Can, e quello che porta a Barcellona, per un eventuale scambio Bernardeschi-Rakitic. Il centrocampista tedesco è sul mercato dalla scorsa estate. Alcuni emissari lo hanno offerto all'Everton e al Borussia Dormund, ma lasciare la Juventus non è facile per nessuno, quindi meglio aspettare un'offerta più interessante. È ancora più attuale il dossier Bernardeschi. Ai margini del progetto di Sarri, il trequartista bianconero è ormai ritenuto una pedina per registrare una ghiotta e utile plusvalenza. Paratici ha contatti costanti con i blaugrana: vuole assolutamente inserirlo in uno scambio con Rakitic. Ma per arrivare a dama serve l'accordo sulla valutazioni e soprattutto sul cash da versare ai Campioni d'Italia, considerando che tra il croato e l'ex viola ci sono quasi sei anni di differenza.

VISITE CON BRIVIDO

I due club, intanto, stanno chiudendo l'affare Matheus Pereira-Alejandro Marques: il primo è atteso in Spagna, mentre il secondo è pronto a fare il percorso inverso. Restando sul tema uscite, Pjaca ha una trattativa avanzata con il Cagliari. Il croato ha recuperato dall'infortunio e ora spera di mettere nuovi minuti nelle gambe, dopo il debutto stagionale in Coppa Italia. Il tema infortuni continua comunque a tenere banco in questa sessione di calciomercato. Perché dopo la vicenda Spinazzola, a Milano hanno approfondito il file Moses. Il nigeriano è atteso a Milano per le visite che anticipano la firma sul contratto. Test che saranno molto approfonditi, considerando che l'esterno offensivo, fermato da alcuni problemi muscolari, ha collezionato in stagione appena 7 presenze con il Fenerbahce, pari a 504' complessivi. Il calciatore non vede l'ora di riabbracciare Conte, il tecnico che gli ha permesso di volare sulla corsia destra e di vincere la Premier League e la FA Cup nel biennio 2016-2018. Saluterà anche Lazaro, sempre con la formula del titolo temporaneo. In bilico Vecino.

ERIKSEN-DAY

Oggi sarà una giornata cruciale soprattutto sul fronte Eriksen. Il suo agente, Martin Schoots, è in Inghilterra per strappare l'ultimo sì del Tottenham e limare le distanza tra i due club sui bonus. La base di accordo resta sui 15 milioni di euro, ma il presidente Levy è un osso duro e fino all'ultimo cercherà di strappare una cifra più alta. Ore frenetiche anche per Giroud. Il francese vuole solo l'Inter ed è in costante contatto con Conte. Dal canto suo, il club nerazzurro non teme sorprese e aspetta solo l'uscita di Politano per accogliere il transalpino, finito anche sul taccuino del Psg. Leonardo ha deciso, infatti, di accontentare Cavani, da tempo d'accordo con l'Atletico Madrid. Ma prima di lasciar partire il centravanti uruguaiano, vuole avere in pugno il sostituto. Nella short list del dirigente brasiliano anche Piatek e Higuain. A proposito di punte, lo stop di Inglese obbliga il Parma a tornare sul mercato degli attaccanti. D'Aversa ha fatto pure il nome di Sebastiano Esposito, giovane talento nerazzurro molto stimato da Conte che rischia, però, di essere oscurato dall'atteso arrivo di Giroud.

Eleonora Trotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA