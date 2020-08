MERCATO

MILANO La Juve si tuffa sul mercato, nel tentativo di anticipare - com'è suo solito, da qualche anno a questa parte - la concorrenza. Gonzalo Higuain è in uscita, l'arrivo di Edin Dzeko sempre più possibile (anche se non è tramontata la pista che porta a Suarez, liquidato dal Barcellona). Anche perché, il bosniaco è molto gradito ad Andrea Pirlo. La Roma, però, prima di rinunciare al centravanti, vuole mettere le mani su un sostituto all'altezza delle aspettative della piazza. L'obiettivo è sempre Arkadiusz Milik del Napoli: per il polacco, il club capitolino è pronto a mettere sul piatto della bilancia Riccardi e Under, quest'ultimo molto gradito a Rino Gattuso.

NO DI JUAN JESUS

L'addio a Dzeko permetterebbe alla Roma di fare cassa, privandosi di un giocatore in età non più verde e, nel contempo, di risparmiare circa 28 milioni di ingaggo lordi. Juan Jesus, intanto, dice no al Cagliari, perché vorrebbe il Genoa.

In casa bianconera è stato il giorno di Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, che proprio ieri ha festeggiato il 22° compleanno, arrivato dallo Schalke 04, e che è stato sottoposto alle visite mediche. Fra Inter e Tottenham potrebbe concretizzarsi lo scambio Skriniar-Ndombelè, anche se sono tante le difficoltà contrattuali da superare con il club di Londra. L'affondo per Kolarov (ci sarebbe il sì del giocatore, non quello della Roma: l'offerta supera di poco 1,5 milioni), da parte del club nerazzurro, in realtà, nasconderebbe un altro obiettivo: arrivare a Dzeko e disturbare così i rivali di sempre della Juventus. Brozovic sarebbe conteso da Bayern Monaco e Psg. Arturo Vidal è l'idea fissa di Conte e questa sessione di mercato può essere quella giusta per riportare il cileno alla corte del tecnico leccese. Frenata, invece, su Tonali, perché l'allenatore dell'Inter cerca gente esperta; il Milan cerca di inserirsi nell'affare, ma il Brescia ha già dato la parola a Marotta. Fra i giocatori in uscita Vecino e Borja Valero, in bilico Eroksen, in dubbio Perisic.

PRESENTATO LINETTY

Il Bologna è sul punto di ingaggiare Lorenzo De Silvestri, svincolato dal Torino. Il club granata, che alla fine tratterrà Sirigu, ieri ha presentato Karol Linetty, centrocampista prelevato dalla Sampdoria, classe 1995. Assieme all'ex blucerchiato è stato presentato Mergim Vojvoda, il terzino già nel mirino dell'Atalanta, che è arrivato in granata dallo Standard Liegi.

