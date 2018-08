VISITE & CONTRATTI OK VIA AL GRANDE SCAMBIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSE JUVENTUS-MILANTraffico intenso sulla Torino-Milano. Il primo a mettersi in viaggio è stato Higuain, arrivato a destinazione già mercoledì sera per godersi il primo bagno di folla. Il secondo ieri mattina all'ingresso della Clinica la Madonnina, dove è arrivato alle 9,30 e ha trovato ad attenderlo un gruppo di tifosi rossoneri che l'ha accolto al coro Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain. SLOGAN E AUTOGRAFIDopo gli autografi e le visite mediche, il Pipita si è trasferito a Casa Milan, dove ha firmato un...