Vincenzo Santopadre, come finirà oggi?«L'ho detto anche a Matteo: se giochi come in semifinale, Djokovic lo batti».Sicuro?«Sicuro. Contro Hurkacz è stato perfetto. Soprattutto quando ha dovuto attraversare momenti di difficoltà, come nel terzo set. Riprendersi dopo qualcosa che è andato storto: questo significa essere un campione».Glielo ha insegnato lei?«Io sono cresciuto con lui. Dopo aver smesso di giocare ho iniziato da maestro...