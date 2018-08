CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VINCENTEPARIGI Più ruote e più potenza? Piaggio risponde con i nuovi MP3. La tecnologia non cambia, è quella che ha convinto i francesi immediatamente e che, piano piano, sta conquistando molti centauri in tutti i Paesi. Due ruote basculanti indipendenti davanti non limitano la voglia di piegare, anzi ti fanno sentire ancora più sicuro. E allora, se si va che è un piacere, perché non dare anche una maggiore spinta? Detto fatto. Da Pontedera a Parigi per la presentazione ufficiale ecco l'MP3 350 cc che sostituisce il 300 e un nuovo MP3 di...