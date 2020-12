Vincendo contro la Sampdoria in una sola notte il Milan sfata due tabù e consolida il primato in classifica ricacciando l'Inter a -5 e Juventus e Napoli a -6. In primis, i rossoneri vincono anche senza Kjaer (out pure Bennacer e Ibrahimovic) e non era mai accaduto nei quattro precedenti della scorsa edizione (pareggi con Verona, Fiorentina e Spal e sconfitta con il Genoa l'8 marzo, che è poi l'ultima in A dei ragazzi terribili di Stefano Pioli). L'altro è quello di aver segnato almeno un gol contro l'unica squadra che nel 2020, in campionato, aveva resistito: il 6 gennaio a Marassi con i blucerchiati era infatti terminata 0-0. È una prova di forza importante quella del Diavolo, che gioca con intensità, va in pressing e si impone su in campo difficile contro un avversario ben messo da Claudio Ranieri. Una risposta alle rivali, che attendono la prima sconfitta del Milan. Che, invece, è arrivato a quota 22 risultati utili consecutivi. La squadra di Pioli si consolida al primo posto, forte anche senza Ibra. Viste le assenze, in campo ci sono Gabbia, Tonali e Brahim Diaz dal primo minuto. Quello dei rossoneri è fin da subito un atteggiamento offensivo. Perché nelle due corsie sia Saelemaekers sia Brahim Diaz si accentrano spesso per consentire a Calabria e Theo Hernandez di salire e creare superiorità numerica e per dare una mano a Rebic, che altrimenti resterebbe imbrigliato. Come è già accaduto nelle gare senza Ibrahimovic. Ma a inizio gara è la Sampdoria a sfiorare il gol con un colpo di testa di Tonelli (Donnarumma devia in angolo), poi sono i rossoneri a rendersi pericolosi con Rebic (salvataggio sulla riga sempre di Tonelli) e segnare con un rigore trasformato da Kessie e fischiato dall'arbitro Calvarese per un fallo di mano di Jankto. Nella ripresa entra Hauge al posto di Brahim Diaz. Ed è proprio il norvegese a servire Tonali, che colpisce il palo. Da ricordare che l'unico gol in A il giovane centrocampista lo ha segnato proprio a Marassi, in Genoa-Brescia del 26 ottobre 2019. La Sampdoria è più coraggiosa, ma i rossoneri raddoppiano con il primo pallone toccato da Castillejo e mandano l'ennesimo segnale alle rivali scudetto, nonostante la rete di Ekdal.

IL FUTURO DI ZLATAN

l di là della partita, continua a tenere banco il futuro di Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e il club di via Aldo Rossi è impegnato in queste settimane con i rinnovi con Donnarumma, Kessie e Calhanoglu. «Zlatan è un esempio tutti i giorni, nella tenacia e nella ricerca del risultato. Non abbiamo ancora cominciato a parlare del suo futuro, lo faremo al momento opportuno, dipenderà dal suo stato d'animo, dalla sua voglia. Lui ha dimostrato di volere tanto il Milan», ha detto Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri. Per ora la squadra si gode il primato.

