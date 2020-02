(i.mal.) Nell'altro match del 1° turno dei Sei Nazioni Irlanda-Scozia 19-12, con clamorosa papera di Stuart Hogg nella meta del pareggio. Oggi Francia-Inghilterra.

Classifica: Galles 5, Irlanda 4, Scozia 1, Italia, Francia e Inghilterra 0.

Nel campionato italiano di rugby oggi 10ª giornata con Argos Petrarca e FemiCz Rovigo che si ritrovano a campi invertiti 15 giorni dopo la finale di Coppa Italia, vinta 10-3 dai rodigini. L'altro match clou è Valorugby Emilia-Calvisano. Padova lo gioca senza i nazionali Cannone, Garbisi e il tongano Faiva (infortunato), schiera la terza apertura Zini. Rovigo ha perso Canali per squalifica e Cioffi per problemi familiari. Si gioca alla Guizza, dopo una settimana di polemiche dei tifosi rossoblù per i pochi posti (1.000) e il caro biglietti (20 euro). A Mogliano va in scena l'altro derby veneto con il Lafert San Donà. Decidere la regina delle squadre di seconda fascia.

Programma: Ieri anticipo, Viadana-Medicei 14-19. Oggi, ore 15 Valorugby-Calvisano, Fiamme Oro-Colorno, Mogliano-San Donà, Petrarca-Rovigo, Lyons-Lazio.

Classifica. Rovigo 41, Valorugby 37, Calvisano 34, Fiamme Oro 33, Petrarca 28, Mogliano 20, Medicei 19, San Donà 17, Viadana 16, Colorno 14, Lyons 9, Lazio 6.

