LO SLALOM

CORTINA Dura tre ore e mezza la speranza italiana di conquistare la terza medaglia nell'ultima giornata dei Mondiali di Cortina 2021, ovvero il tempo trascorso fra la prima e la seconda manche di Alex Vinatzer, ritrovatosi ai livelli che più gli competono nello slalom ma obbligato al traguardo ad accontentarsi della posizione meno gradita in una gara che assegna medaglie, ovvero la quarta. Il ventunenne gardenese ha ritrovato dopo due mesi le sensazioni giuste sullo splendido tracciato del Col Druscié, in particolare nella prima manche, chiusa in seconda posizione a soli 14 centesimi dall'austriaco Adrian Pertl, sorprendentemente in testa. Nella prova decisiva, con inversione dei primi 15 anzichè dei primi 30 decisa sabato temendo che il caldo avrebbe compromesso la pista dopo i primi passaggi, Vinatzer non è riuscito a ritrovare la stessa fluidità, probabilmente anche perché consapevole di cosa si stava giocando, come conferma il decimo tempo parziale ad un secondo di chi poi è salito sul podio.

DISTACCHI

Infatti, guardando i distacchi, il quarto posto lascia poco spazio al rammarico, se non per l'interpretazione prudente da parte del giovane azzurro: Vinatzer perde 120 dal vincitore, il norvegese Foss-Solevaag, 099 dalla medaglia d'argento Pertl, 074 dal terzo classificato Henrik Kristoffersen (doppietta Norge sul podio, quindi). «Il quarto posto in un Mondiale ti lascia comunque un po' d'amaro in bocca - sospira l'azzurro -. Nella seconda manche è stato buttato molto sale e con queste condizioni della neve devo ancora migliorare, mentre al contrario i norvegesi vanno fortissimo. Sapevo di dovermi difendere in qualche modo, purtroppo non ci sono riuscito perché non ho mai trovato il ritmo giusto, ma resta una prestazione che mi dà fiducia dopo un gennaio molto difficile». L'eterno Manfred Moelgg, 39 anni a giugno, chiude il suo nono Mondiale con un quattordicesimo posto. Grande delusione per Stefano Gross, fuori nella prima manche a due/terzi del tracciato: in quel momento aveva il miglior tempo assoluto, che resterà tale anche al termine di tutte le discese. Al mattino era uscito pure Giuliano Razzoli.

Conclusi i Mondiali, prosegue la Coppa del Mondo, con le donne impegnate nel week-end in Val di Fassa per due discese e un superG, gli uomini a Bansko (Bulgaria) per due giganti.

B.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA