ZAGABRIA Comincia male il 2021 dello sci azzurro. Nello slalom speciale di Zagabria, su un tracciato giustamente considerato amico visti i buoni risultati del passato, la prima gara dell'anno si è rivelata invece una vera trappola per gli azzurri a causa di una neve troppo morbida e traditrice. Ha vinto quello che ha sbagliato meno e ha anche avuto più fortuna, il tedesco Linus Strasser in 2.01.30, 28 anni al secondo successo in carriera. Lo hanno seguito sul podio gli austriaci Manuel Feller in 2.01.40 e Marco Schwarz in 2.01.46.

Che per l'Italia sarebbe stata invece una giornata storta lo si è capito subito, quando l'altoatesino Alex Vinatzer, il primo e il più in forma degli azzurri al via, ha inforcato dopo poche porte. Fuori sono finiti anche Simon Maurbeger e Federico Liberatore mentre Stefano Gross e Manfred Moelgg sono sprofondati nella neve di Zagabria non riuscendo a qualificarsi per la seconda manche. Ci sono invece paradossalmente riusciti due atleti italiani partiti con pettorali più alti e reduci dal Covid e praticamente senza allenamento alle spalle. Sono Tommaso Sala 24/o in 2.03.24 e Giuliano Razzoli 26/o in 2.03.67. La Coppa del mondo passa ora in Svizzera, ad Adelboden, nelle Alpi bernesi: da venerdì a domenica sono in programma due giganti e uno speciale.

