Nel Gp di Stiria Maverick Vinales ha commesso azioni «che potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua YZR-M1», con «gravi rischi» per se stesso e «forse anche per tutti gli altri protagonisti impegnati nella gara». Sono gravissime le accuse che la Yamaha muove al pilota. Lo spagnolo è stato sospeso per motivi disciplinari e non correrà questo fine settimana del Gp d'Austria, né verrà sostituito....