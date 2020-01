MOTO GP

Doveva essere il vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro, e invece ha vinto la partita, decidendo il proprio destino anziché aspettare gli altri. Maverick Vinales (nella foto con Rossi) ha rinnovato con il team ufficiale Yamaha per il 2021 e 2022, ottenendo stipendio (da 8 milioni a stagione) e trattamento da prima guida. Il 25enne spagnolo, unico vincitore sulla M1 negli ultimi due anni e mezzo, ha anticipato Valentino Rossi, Fabio Quartararo e la Ducati, accendendo la giostra del mercato della MotoGP. Una giostra su cui non sale Marc Marquez: a dieci giorni dai primi di test in Malesia, il campione del Mondo è più preoccupato dalla spalla destra operata due mesi fa che dal rinnovo con la Honda, una formalità.

MOSSE

Cosa faranno ora Rossi e la Ducati? È la domanda che accompagnerà la MotoGP verso l'inizio del campionato, l'8 marzo in Qatar. Valentino, 41 anni a metà febbraio, annuncerà il proprio futuro entro il GP del Mugello (31 maggio), ma lo scenario non prevedeva un rinnovo di Vinales. La certezza del futuro della Yamaha doveva essere la promozione del 20enne Fabio Quartararo, reduce da una sensazionale annata di debutto sulla Yamaha semi-ufficiale di Petronas, con sei pole position e sette podi. E invece il francese è ancora nel limbo, proprio come Rossi, a cui la Yamaha aveva promesso una delle due moto del team ufficiale al nove volte campione del Mondo: «Finché Vale corre, ci sarà una M1 ufficiale per lui» ha detto poche settimane fa Lin Jarvis, managing director Yamaha. Lo stesso dirigente che però, durante la pausa estiva, aveva quasi spinto sull'uscio l'icona del motociclismo, dicendo: «Il futuro della Yamaha non dipenderà più da Valentino». Se davvero la Yamaha dovesse optare per un team Vinales-Quartararo per dare l'assalto all'egemonia di Marquez, Rossi si troverebbe di fronte a due opzioni. La prima è il ritiro, scenario più concreto dopo l'eccellente prova tra le auto GT ad Abu Dhabi, in dicembre: quel podio ha tranquillizzato il pesarese sull'esistenza di un futuro nel Motorsport anche lontano dalla MotoGP. Oppure Rossi può accettare di scendere nel Team Petronas, ma a una condizione: chiudere la carriera correndo accanto al fratello Luca Marini (i due sono figli della stessa madre, Stefania Palma), 23enne protagonista in Moto2 con il Team Sky VR46.

STRATEGIE

A dover rivedere le strategie è però la stessa Ducati. Con Marquez blindato dalla Honda e Quartararo presumibilmente confermato dalla Yamaha, era proprio Vinales la prima opzione per Borgo Panigale. Un'opzione svanita. Ora la Ducati ragiona su Alex Rins, rivelazione 2019. Le alternative sono i piloti che correranno con le Desmosedici dei team satellite: Jack Miller ha il passaporto giusto (australiano come Casey Stoner), il torinese Pecco Bagnaia è la speranza italiana, Johann Zarco la scommessa. A meno che in Ducati non decidano di continuare con Andrea Dovizioso, 34 anni, il tre volte vice campione in carica.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

