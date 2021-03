BASKET

Dalla laurea in Scienze Alimentari a una notte da eroe in campionato: è la settimana di Giovanni Vildera, 26enne pivot determinante per il successo di Treviso contro la Fortitudo Bologna (84-78). Il valore del successo della De' Longhi è pesante, perché la squadra di Max Menetti è al settimo posto in solitario e compie un passo importante verso i playoff. Treviso si mantiene a +6 sulla zona-retrocessione, evitando il rischio di esservi risucchiata dopo un turno che fa registrare i successi delle principali pericolanti Varese e Cantù. Il tutto, senza l'infortunato David Logan, fermato dall'infiammazione tendinea al ginocchio. I punti del Professore arrivano dal neodottore, Vildera, che raddoppia il proprio record in serie A con 16 punti. L'approccio della De' Longhi è ottimo, con il 20-12 firmato da Sokolowski (15).

Quando entrano i cambi, la partita si trasforma, perché Aradori si presenta con 10 punti in con 4-4 al tiro e assieme a Banks ribalta la situazione con un 19-4, fino al 26-33. La Effe tocca il +8 (51-59) ancora con Aradori (21), a cui però viene fischiato un antisportivo che toglie inerzia agli ospiti, il 7-0 di Vildera e Lockett apre la rimonta di Treviso. Ancora Lockett pareggia a 64, e la De' Longhi sfreccia con Vildera e poi le triple di Sokolowski e Chillo fino al +10 (78-68). Un vantaggio che inguaia la Fortitudo, di nuovo sul fondo della classifica dopo la terza sconfitta di fila. Se in vetta Milano riprende il ritmo vincendo a Brescia con i 29 punti in 20' di Sergio Rodriguez, in coda si infiamma la corsa alla salvezza. E il paradosso è che una battaglia che oggi vede otto squadre tra quota 14 ultimo posto occupato da cinque squadre e 18, potrebbe diventare pleonastica, dato che monta l'ipotesi dell'azzeramento dell'unica retrocessione. Reggio Emilia, che sabato ha rimediato la decima sconfitta in 11 turni, si appresta a cambiare allenatore: per la sostituzione di Antimo Martino, il favorito è Attilio Caja, esonerato da Varese durante la Supercoppa. Reggio Emilia è raggiunta proprio da Varese e Cantù: la prima, grazie ai 20 di Scola, sconfigge una Pesaro priva di coach Jasmin Repesa per il Covid-19. Cantù risponde superando Cremona con l'avvio di Leunen (11 nel 1° quarto) e il finale di Gaines (24).

