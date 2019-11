«Vieni a giocare da noi» Gli Usa tentano Balotelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOIn Serie A sembrano averne già abbastanza, mentre oltre oceano non vedono l'ora di vederlo all'opera tra genio in campo e poca, sperano, sregolatezza fuori. Sempre lui, Mario Balotelli, fa discutere e ora anche in America. Dopo aver assaggiato l'Inghilterra e la Francia ed essersi preso la copertina del Time e di altri importanti giornali Usa candidandosi ad una sorta di sogno a stelle e strisce, per il bomber del Brescia si spalancano anche le porte degli States, dove già tante società sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte. E...