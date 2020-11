Una doppietta dell'interista Arturo Vidal decide la sfida tra il Cile e il Perù, terminata 2-0 per i padroni di casa, valida per i gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Il centrocampista nerazzurro, che conferma il buon momento di forma, ha messo a segno le due reti al 20' e al 35' del primo tempo.

Senza brillare il Brasile si impone 1-0 in casa contro il Venezuela e ringrazia Firmino che realizza il gol della vittoria al 67'.

La Seleçao con questo successo rimane al comando al girone delle qualificazioni per i Mondiali a punteggio pieno dopo tre partite. Nell'economia del gioco brasiliano ha pesato parecchio l'assenza di Neymar che non ci sarà nemmeno a Montevideo contro l'Uruguay che intanto si è imposto nettamente (3-0) in casa della Colombia.

La Celeste riscatta così la sconfitta subita per mano dell'Ecuador nella giornata precedente e sale in classifica a quota 6 punti, superando proprio i Cafeteros che invece restano fermi a quota 4 e incappano nella prima sconfitta.

Le reti uruguaiane portano la firma di Edison Cavani al 5', di Luis Suarez al 54' su calcio di rigore. Il terzo gol è stato segnato da Nunez al 73'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA