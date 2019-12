Vidal denuncia il Barça di insolvenza Il club: «Azione per lasciarlo partire»

IL CASO

ROMA Arturo Vidal si avvicina all'Inter. La rottura pubblica tra il centrocampista cileno e il Barcellona è stata accolta come un'ottima notizia dal club nerazzurro, in costante pressing sui catalani per consegnare al tecnico Antonio Conte il primo obiettivo di calciomercato.

Il quadro è noto: l'ex Juve vuole fortemente la maglia interista e per agevolare l'uscita ha deciso di andare allo scontro con la sua società. Nello specifico, Vidal ha denunciato alla Commissione Mista della Liga e dell'Afe (l'assocalciatori spagnola) i blaugrana per il mancato pagamento di alcuni bonus, pari a 2,4 milioni di euro, relativi alla scorsa stagione.

«Non mi occupo io di queste questioni - le parole del giocatore - ci sono il mio agente e i miei avvocati. Il mio futuro? Parlerò quando tornerò in Spagna». Previsto per il 2 gennaio. Immediata e dura la replica del Barcellona, che rigetta la richiesta del calciatore 32enne: «Questo è il caso più inedito di tutti - recita il comunicato riportato dal Mundo Deportivo-. Qualcuno ti paga un debito, a te sembra che le regole non siano rispettate, allora aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore, per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un'altra squadra. Gli atti del signor Vidal dimostrano che ha ricevuto pacificamente un pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni a noi ignote e che forse si spiegano con la situazione sopracitata, manifesta questo interesse».

L'affare di calciomercato è nelle mani dell'agente del giocatore classe 87, Felicevich. Il procuratore si farà forte dell'intesa già raggiunta con l'Inter (contratto fino al 2022 a 5,5 milioni di euro a stagione), per convincere i catalani a scendere dalla richiesta di 20 milioni. Il secondo obiettivo è quello di concordare un prestito oneroso con riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Insomma, il lavoro di mediazione proseguirà senza sosta, con il Barcellona intenzionato ad allargare la discussione anche a Lautaro Martinez, Skriniar e Sensi. In caso di accordo per la cessione di Vidal, appare quindi inevitabile la richiesta di una corsia preferenziale per uno dei tre calciatori in orbita blaugrana. Perin è ormai (in prestito) del Genoa.

Eleonora Trotta

