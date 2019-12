Vidal, Darmian e Giroud: l'Inter è pronta a calare il tris

Vidal più Darmian, in aggiunta a uno tra Giroud (nella foto ANSA) e Llorente. L'Inter vuole calare il tris di rinforzi e, per raggiungere in fretta l'obiettivo di calciomercato, ha intensificato nelle scorse ore i contatti con il Barcellona. Con in tasca il sì convinto del cileno, i nerazzurri stanno trattando il trasferimento del centrocampista sulla base di un prestito con riscatto. I blaugrana partono da una valutazione di 20 milioni, mentre l'Inter sta valutando la possibilità di alzare l'ultima offerta da 12. Ieri, si è diffusa anche la voce di un interessamento della Juventus. Ma i nerazzurri si sentono in netto vantaggio e non temono sorprese anche sul fronte Darmian, l'esterno tuttofare in forza al Parma che la Juve ha trattato a più riprese negli anni passati. Conte aspetta pure un attaccante. E se per Giroud c'è da convincere il francese del Chelsea (scadenza 2020) ad abbassare le richieste economiche, per lo scambio Politano-Llorente va affrontato con De Laurentiis il discorso delle valutazioni. Di certo, il bomber spagnolo è molto attratto dalla possibilità di contendere lo scudetto alla sua ex squadra. Intanto, il Napoli ha fatto passi concreti verso Lobotka. Il centrocampista slovacco ha da tempo detto sì al quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione e ora aspetta l'intesa tra i due club. Il Celta Vigo ha abbassato le richieste: adesso il classe '94 segnalato da Hamsik costa 18 milioni. De Laurentiis aveva trattato pure Paredes, ma il regista argentino ha detto no: si è detto disposto a lasciare Parigi solo per una squadra di primissima fascia come il Real Madrid e la Juventus. Un segnale importante per il dirigente bianconero Paratici, da tempo in contatto con la società parigina per un possibile scambio tra l'ex Roma ed Emre Can. A proposito di saluti, Perin a breve è atteso al Genoa per il ritorno in rossoblu. Il club ligure, intanto, ha accolto Davide Nicola, scelto da Preziosi come successore di Thiago Motta. L'ex tecnico dell'Udinese ha firmato un contatto fino a giugno 2020, con conferma per un'altra stagione in caso di salvezza.

Eleonora Trotta

