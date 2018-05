VICENZA, SOLO ROSSO FUSIONE PIÙ VICINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICOSTRUZIONEVICENZA Inizia oggi una nuova era per il Vicenza Calcio, 116 anni di storia, destinato a passare nelle mani dell'imprenditore Renzo Rosso, attuale patron del Bassano Virtus, altra squadra della provincia che quest'anno ha disputato la serie C, nello stesso girone dei biancorossi. Destini incrociati tra i due club, con il Vicenza che dopo il fallimento ripartirà dalla serie C con un programma ambizioso (e con la possibilità per mister Diesel di ristrutturare lo stadio Romeo Menti) e con il Bassano che rischia di dover...