SERIE B

La serie B comincia con il derby veneto, vince il Venezia con un rigore, di Aramu, uno da serie A. La sfida con il Vicenza è la più antica della regione, il Lanerossi non dispiace, allo scadere sbaglia il pari con Cappelletti. Al Penzo Bocalon aggira proprio Cappelletti ma calcia addosso a Grandi. Aramu sprinta e tira, il portiere Lezzerini invece rischia sul pressing di Gori, innescato dal retropassaggio di Modolo. Capello è l'altro esterno di classe arancioneroverde, non trova la porta al pari di Dalmonte. Il rigore arriva sul contatto fra Pontisso e Capello. I biancorossi ci provano con Gori, Guerra e Pontisso, per il Venezia Aramu. Il contatto Felicioli-Dalmonte non è premiato con il penalty.

La squadra di Mimmo Di Carlo pareggia con Marotta, ma in fuorigioco, si fa viva con Delmonte, prima dell'errore di Cappelletti, vicino alla porta.

PARI PORDENONE

A Lecce uno dei quattro 0-0 del turno: il Pordenone regge e non può chiedere di più. A metà primo tempo il palo dei salentini, con Listkowski (violento rasoterra). Fra i ramarri brilla Djily Diaw, nel finale due occasioni per Mancosu, Corini è lontano dai vertici di gioco di due anni fa, con cui riportò il Brescia in A. Senza reti né emozioni anche Pescara-Chievo. Veronesi insidiosi con Fabbro e Renzetti (para Fiorillo), per gli abruzzesi solo l'occasione Jaroszynski-Bellanova, alto. Strabilia l'Empoli, capace di vincere a Frosinone, arrivato a un soffio dal ritorno in serie A, con Nesta. Alessio Dionisi conferma di essere un ottimo tecnico, dall'Imolese in semifinale playoff in C alla salvezza con il Venezia. Segnano Moreo e La Mantia, palo di Kastanos per i ciociari. A Brescia, il ritorno in panchina del friulano Delneri, a 70 anni, porta solo l'1-1. Ascoli avanti su cross di Buchel per Cavion, pareggia Donnarumma; rondinelle in 10 per 40', espulso Papetti. L'Entella è tranquilla, a Cosenza, rischia solo sull'azione di Baez per Bittante. A Salerno, la Reggina avanza nel finale con l'assolo di Menez, pareggio su tirocross di Casasola, a sorprendere Plizzari. Venerdì, lo 0-0 fra Monza e Spal, forse le squadre più attese della serie B. Berlusconi e Galliani hanno fretta di portare la Brianza in A. Anche il Cittadella insegue sempre il suo primo massimo campionato, la corsa comincia oggi, da Cremona.

Vanni Zagnoli

