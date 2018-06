Vicenza, il nuovo Menti di Rosso: gioiellino da 19mila posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RILANCIOVICENZA La calma è solo apparente, perchè si sta lavorando sottotraccia ma a ritmo spedito per il rilancio del Vicenza Calcio - che per cominciare attende il nuovo nome - in mano alla famiglia dell'imprenditore Renzo Rosso, che ha avuto il via libera dal tribunale berico. «In questa fase non rilasceremo nessun dettaglio per non dare adito a notizie infondate», ha scritto in un post, di qualche giorno fa, Mister Diesel. Quest'ultimo, pur annunciato, l'altra sera non è giunto in città per la cena degli sponsor al Menti (dove è...