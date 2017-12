VICENZA, ARRIVA LA FINANZA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISCHIO FALLIMENTOVICENZA Si fa sempre più delicata la situazione societaria del Vicenza Calcio, che rischia il fallimento così come avvenuto in passato per altri club veneti, tra cui Venezia, Padova e Treviso. I militari della Guardia di finanza del capoluogo berico hanno compiuto ieri una perquisizione nella sede di via Schio e pare anche in altri uffici collegati al club. Il blitz allo stadio Menti, durato oltre tre ore, è servito per acquisire decine di fascicoli riguardanti i conti della società, riferiti soprattutto all'ultimo anno e...